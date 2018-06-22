Пророссийский лидер боснийских сербов обвиняет Запад в подготовке "цветной революции"

22 июня, 2018, 11:49

RTRS, провластный телеканал Республики Сербской (Босния и Герцеговина), раскрыл заговор о подготовке переворота в Республике Сербской по сценарию "цветных революций"

Об этом журналисты якобы узнали из "документов иностранных спецслужб" "о политической ситуации и планов деятельности в Боснии и Герцеговине", сообщает ""Балканский обозреватель".

Разговоры о подготовке в Республике Сербской спецоперации возникли после того, как несколько недель назад Министерство обороны Великобритании публично объявило о прибытии в миссии EUFOR's Althea в Боснии и Герцеговине 40 дополнительных британских военных.

Тогда президент Республики Сербской Милорад Додик публично заявил, что под " военное подразделение" "маскируются" британские спецслужбы, и британские спецслужбы создали в Сараево "логистически-операционный центр" для проведения спецопераций. "Мы знаем, что британцы направили девять миллионов фунтов стерлингов, чтобы предотвратить российское влияние на Балканах", - сказал Додик журналистам. "Посольство не хочет комментировать сумасшедшие теории заговора", - заявило британское посольство в ответ на просьбу изданий из Боснии и Герцеговины прокомментировать эти обвинения.

Теперь RTRS заявило, что располагает документом, в котором подробно изложен план действий иностранных спецслужб в Боснии и Герцеговине.

Целью этой деятельности, утверждают журналисты, является свержение существующей власти в Республике Сербской и установления прозападного порядке. Как утверждает телеканал, целью иностранных игроков является предотвращение "злонамеренном" влияния России на регион и препятствование "братскому и дружественному сотрудничеству" нынешнего президента Республики Сербской с Владимиром Путиным.

Как пишет RTRS, в случае победы на выборах в Республике Сербской в ​​октябре с.г. правящей партии во главе с Милорад Додик (SNSD), планируется осуществить мероприятия, направленные на организацию "серии срежиссированных протестов и уличных акций" против якобы фальсификации выборов, которые должны сопровождаться насилием. Демонстрации будут продолжаться от 10 до 15 дней, тогда международное сообщество будет вынуждена вмешаться и заблокировать признание результатов выборов.

Такая ситуация, по сведениям журналистов, будет сохраняться до начала следующего года, когда будет собрана специальная "Конференция о Балканах". Как отмечается, "это позволило бы создать условия для проведения новой мирной конференции и принятия решений, не предусмотренных Дейтонскими соглашениями".



К подготовке событий этой осени, по сведениям RTRS, привлеченные некоторые боснийские политики.



В операции также примут участие 150 человек, которые сейчас удерживают плату от "иностранного посольства в Сараево", и которых условно называют "охранниками". В основном это граждане БиГ, но есть и граждане из других стран региона. Как пишет RTRS, они прошли обучение на территории Черногории и Косово и Метохии, часть - в Македонии и располагают оружие.

Руководят процессом, по утверждению местных политологов и аналитиков, "дизайнеры цветных революции", "организованных Западом" "сначала в Белграде, затем в Кыргызстане, Грузии, Украине".