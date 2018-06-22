Правительство Чехии поддержало легализацию однополых браков
22 июня, 2018, 18:13
Правительство Чехии поддержало законопроект, официально разрешающий однополым парам оформлять брак
Об этом сообщает Radio Praha.
Правительство в отставке поддержало предложение о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.
Отмечается, что сейчас в Чешской Республике более 10 лет действует закон, согласно которому гомосексуалы и лесбиянки могут регистрировать партнерские отношения, которые регулируют правовые, имущественные и другие вопросы. Этим воспользовалось примерно 4300 человек.
В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена. Проект с вердиктом правительства передан в парламент.
- Напомним, 7 декабря, в Австралии разрешили однополые браки.
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