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Правительство Чехии поддержало легализацию однополых браков

Правительство Чехии поддержало законопроект, официально разрешающий однополым парам оформлять брак

Об этом сообщает Radio Praha.

Правительство в отставке поддержало предложение о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.

Отмечается, что сейчас в Чешской Республике более 10 лет действует закон, согласно которому гомосексуалы и лесбиянки могут регистрировать партнерские отношения, которые регулируют правовые, имущественные и другие вопросы. Этим воспользовалось примерно 4300 человек.

В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена. Проект с вердиктом правительства передан в парламент.

 
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