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Порошенко разрешил СНБО расширить санкции против России

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Таким образом, согласно статье 107 Конституции, президент постановил:

  • Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительныхые меры (санкции)" (прилагается).
  • Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно приложениям к решению, санкции вводят против нескольких членов российских политических партий, среди которых - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Также введены санкции против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и ее заместителя, а также против представителей "Избирательной комиссии Республики Крым".

  • Напомним, 2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины.
  • Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.
  • В конце равня в Украине обновили список лиц, которые попадают под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). В список СНБО впервые попал Курченко.
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