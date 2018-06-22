Порошенко представил нового главу Донецкой ВЦА

22 июня, 2018, 13:54

Генерал СБУ Александр Куць официально представлен как глава Донецкой военно-гражданской администрации

Представил Куця президент Петр Порошенко во время официального визита в Краматорск, сообщает Еспресо.TV.

"Александр Иванович с первых дней войны также был доборовольцем на фронте, только в составе боевых групп Службы безопасности Украины", - подчеркнул президент.

По его словам, Куць, как и Жебривский, - это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, а также уважает и чтит Донбасс и очень хорошо там известен.

Отметим, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 до 2017 года возглавлял управления спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

14 июня Жебривский предложил президенту Петру Порошенко две кандидатуры на вакантную должность. Однако тогда фамилии нового главы Донецкой области не указывались.

Кабинет министров 20 июня утвердил преемника Жебривского - генерала Службы безопасности Александра Куця.