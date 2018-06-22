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Папа Франциск планирует реформировать Ватикан

Папа Римский Франциск планирует в ближайшие месяцы сделать ряд шагов, которые помогут реформировать Ватикан

Об этом сообщает Reuters.

В течение следующих нескольких недель и месяцев Папа Франциск проведет несколько важных изменений в Ватикане. В частности, Офис папской благотворительности будет возглавлять кардинал. Эта должность является второй по значимости после самого понтифика, и такое повышение ранга руководителя ведомства имеет целью усилить значение помощи бедным.

Архиепископа Конрада Краевского, который сейчас возглавляет Офис папской добродетели, посвятят в кардиналы.

Кроме того, до конца года Франциск планирует обновить группу советников кардиналов, известную как С-9. При этом понтифик пообещал, что изменения не будут означать уменьшение количества членов этого органа. На сегодня два кардинала из С-9, которые работают в Австралии и Чили, находятся под расследованиями.

Франциск также обещает провести изменения в органе, который называется APSA и отвечает за управление собственностью церкви в Риме и на всей территории Италии, выплачивает зарплату служащим и занимается закупками. В частности, планируется смена руководителя APSA, которому в этом году исполняется 75 лет. В целом же, по словам Папы Римского, он хотел бы сделать этот орган более прозрачным.

 

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