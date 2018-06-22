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Открыть авто часами и завести смартфоном. Автопроизводители договорились о стандарте электронного ключа

Apple, Samsung и автопроизводители утвердили первую версию стандарта электронного ключа для автомобилей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы CCC.

Вы уже можете использовать свой смартфон в качестве ключа от автомобиля, способного разблокировать двери и завести двигатель, но только если у вас есть соответствующий автомобиль ( вдруг у вас есть Tesla Model 3).

Теперь же такая технология станет куда более распространенным явлением. Консорциум Car Connectivity Consortium (CCC), в состав которого входят крупнейшие ИТ-и автокомпании, утвердил первую стандартизированную версию электронного ключа.

Он будет доступен клиентам компаний-участниц консорциума. Автовладельцы смогут скачать цифровой ключ на свой смартфон и использовать его вместо обычного.

Система позволит открывать и закрывать автомобиль, запускать двигатель, а также делиться с другими людьми доступом к автомобилю с помощью смартфонов, умных часов и других устройств. Консорциум намерен сделать систему единым стандартом, который будет доступен всем участникам рынка.

Как работают цифровые ключи

Участники консорциума: Audi, BMW, General Motors, Hyundai, Apple, LG, Panasonic, Samsung, Volkswagen, Alps Electrics, Continental Automotive, Denso, Gemalto, NXP и Qualcomm.

С целью безопасности компании договорились использовать технологию беспроводной передачи данных NFC, которая обладает радиусом действия около 10 см, что значительно меньше, чем в Wi-Fi или Bluetooth.

Машина будет открываться только тогда, когда водитель подойдет к автомобилю со смартфоном. Управлять машиной из дома или офиса не получится, но и злоумышленники не смогут перехватывать сигналы, находясь далеко от автомобиля.

Чтобы прехватить доступ к машине, ему пришлось бы "физически присутствовать" в вашем телефоне во время вашего взаимодействия с машиной.

До начала 2019 года консорциум планирует доработать версию стандарта ключа и получить готовое решение, которое снизит расходы на разработку и будет подходить к различным видам устройств и транспорта.

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