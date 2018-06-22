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Освобожденному из оккупированного Донбасса Козловскому прекратили платить пенсию как переселенцу

Освобожденному из плена оккупантов украинскому ученому Игорю Козловскому прекратили выплату пенсии как переселенцю

Об этом Козловский заявил в комментарии "Общественному".

Он рассказал, что выплат за май и июнь так и не получили. На это в Пенсионном фонде ему ответили, что прекращение выплаты пенсии связан с его пересечением границы.

"Я действительно ездил в Брюссель, выступал в Европарламенте. Был в Лондоне в британском парламенте. Это были сугубо деловые поездки, чтобы проинформировать международное сообщество о российской оккупации, политзаключенных и военнопленных", - подчеркнул Козловский.

Тем временем в Пенсионном фонде пояснили, что в отношении переселенцев закреплено постановление, которое предусматривает прекращение соцвыплат, если они пересекут границы Украины. Впрочем, Козловского об этом не предупредили до его поездок.

Сейчас ученый возобновил процедуру выплат пенсии: пришлось снова писать соответствующее заявление, оформлять документы и подтверждать, что он действительно живет по указанному адресу

"А впереди у меня тоже много поездок и в Чехию на международную конференцию, возможно, и в Ватикан, и Францию. Мне сказали, что каждый раз будут прекращать выплаты и я снова буду их возобновлять", - подытожил Козловский.

  • Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
  • В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
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