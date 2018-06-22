Омелян хочет убедить Tesla открыть в Украине завод
22 июня, 2018, 13:52
Министерство инфраструктуры хочет убедить компанию Tesla открыть Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компании Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.
По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.
Омелян добавил, что компании Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair должны работать в Украине.
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Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине создадут еще две авиакомпании с международным и украинским капиталом.
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Министерство инфраструктуры планирует построить в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут функционировать как международные авиахабы.
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