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Омелян хочет убедить Tesla открыть в Украине завод

Министерство инфраструктуры хочет убедить компанию Tesla открыть Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компании Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.

По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.

Омелян добавил, что компании Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair должны работать в Украине.

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