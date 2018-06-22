Оккупированный Крым экспортировал в Сирию 170 тысяч тонн зерна. Свое зерно Россия не отдает, - Reuters

22 июня, 2018, 09:55

За последний год Крым увеличил экспорт зерна в Сирию благодаря договоренности, которая якобы дает полуострову возможность избавиться от избытка сельскохозяйственных культур

Эта договоренность также гарантирует, что сирийский президент Башар Асад будет иметь надежный источник пшеницы, сообщает издание Reuters.

Отгрузки зерна начались в середине прошлого года, и по меньшей мере 10 судов доставили в Сирию минимум 170 тысяч тонн зерна в период с июля 2017 года до мая 2018 года, согласно данных слежения за портами и судами и подтверждений ряда источников доставки.

Недавний рост поставок зерна из Крыма помогает поддержать правительство Асада, поскольку постоянный запас зерна имеет решающее значение для обеспечения производства хлеба, который в стране является крайне льготным, от которого зависит большое количество народа страны.

Внутреннее производство зерновых в Сирии подверглось удару в результате боевых действий в основных зерновых регионах, заставив правительство Асада полагаться на импорт.

Несмотря на то, что международные санкции не распространяются на еду, банковские ограничения и замораживание активов мешали некоторым компаниям по торговле зерном вести дела с правительством Асада, и он не смог провести ряд крупных тендеров на зерно.

Впрочем, Крым также находился под западными санкциями из-за оккупации полуострова Россией в 2014 году, так это "делает Сирию идеальным торговым партнером - тем более, что он открыт для приема товаров из Сирии, таких как оливковое масло, в обмен на пшеницу".

Ранее в Сирии также заявляли, что в сентябре заключили соглашение о покупке 3 миллионов тонн зерна из России в течение трех лет и что она ожидает кредитное финансирование из Москвы. Впрочем, согласно российских таможенных данных, зерно пока не экспортируется.

"Возможно, это связано с тем, что Россия не хочет рисковать собственной торговлей зерном, имея дело с Сирией, ведь крупные поставки могут накладывать ограничения на бюджет и сократить доходы от экспорта пшеницы", - говорит источник в сфере российской зерновой промышленности.

Тем временем в российском Министерстве сельского хозяйства заявили журналистам Reuters, что сельскохозяйственная отрасль Крыма за последние три года получила от них около 2,4 млрд рублей ($38 млн). А это якобы привело к более широкому использованию современных технологий и повышения урожайности.

"За значительный рост урожая Крым смог справиться как с внутренними потребностями граждан республики, так и с экспортом излишка пшеницы", - сказали в министерстве России.