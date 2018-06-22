Оккупированный Крым экспортировал в Сирию 170 тысяч тонн зерна. Свое зерно Россия не отдает, - Reuters
Эта договоренность также гарантирует, что сирийский президент Башар Асад будет иметь надежный источник пшеницы, сообщает издание Reuters.
Отгрузки зерна начались в середине прошлого года, и по меньшей мере 10 судов доставили в Сирию минимум 170 тысяч тонн зерна в период с июля 2017 года до мая 2018 года, согласно данных слежения за портами и судами и подтверждений ряда источников доставки.
Недавний рост поставок зерна из Крыма помогает поддержать правительство Асада, поскольку постоянный запас зерна имеет решающее значение для обеспечения производства хлеба, который в стране является крайне льготным, от которого зависит большое количество народа страны.
Внутреннее производство зерновых в Сирии подверглось удару в результате боевых действий в основных зерновых регионах, заставив правительство Асада полагаться на импорт.
Несмотря на то, что международные санкции не распространяются на еду, банковские ограничения и замораживание активов мешали некоторым компаниям по торговле зерном вести дела с правительством Асада, и он не смог провести ряд крупных тендеров на зерно.
Впрочем, Крым также находился под западными санкциями из-за оккупации полуострова Россией в 2014 году, так это "делает Сирию идеальным торговым партнером - тем более, что он открыт для приема товаров из Сирии, таких как оливковое масло, в обмен на пшеницу".
Ранее в Сирии также заявляли, что в сентябре заключили соглашение о покупке 3 миллионов тонн зерна из России в течение трех лет и что она ожидает кредитное финансирование из Москвы. Впрочем, согласно российских таможенных данных, зерно пока не экспортируется.
"Возможно, это связано с тем, что Россия не хочет рисковать собственной торговлей зерном, имея дело с Сирией, ведь крупные поставки могут накладывать ограничения на бюджет и сократить доходы от экспорта пшеницы", - говорит источник в сфере российской зерновой промышленности.
Тем временем в российском Министерстве сельского хозяйства заявили журналистам Reuters, что сельскохозяйственная отрасль Крыма за последние три года получила от них около 2,4 млрд рублей ($38 млн). А это якобы привело к более широкому использованию современных технологий и повышения урожайности.
"За значительный рост урожая Крым смог справиться как с внутренними потребностями граждан республики, так и с экспортом излишка пшеницы", - сказали в министерстве России.
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