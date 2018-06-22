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На Верховинщине планируют построить музей Станислава Винценза

Об этом рассказал соорганизатор проекта - народный депутат Украины и председатель Комитета по вопросам культуры и духовности - Николай Княжицкий 21 июня во время панельной дискуссии в рамках III Форума местного развития, который проходит в Трускавце

Речь идет о музейно-просветительском Центре межкультурного диалога имени Станислава Винценза, который вскоре планируют построить в с. Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области. Николай Княжицкий отметил, что строительство музея станет одним из мероприятий возрождения исторического села Криворивня как интеллектуального центра украинской элиты.

“В начале 20-го века там собирались Владимир Гнатюк, Иван Франко, Леся Украинка – общались, отдыхали, обсуждали будущее. Это небольшое село, но сегодня оно снова должно стать местом интеллектуальной элиты и не только украинской. В этом селе жил Станислав Винценз – известный польский писатель, он писал лучший украинский эпос, который собрал все мифы Гуцульщины. Он очень любил Украину и даже первым поставил памятник Ивану Франко”, – рассказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
 
По его мнению развитие туризма в Карпатах – это первоочередная цель для украинского бизнеса и прекрасная возможность наконец обратить внимание на Карпаты и восстановить подлинные жемчужины нашей истории и культуры. Таким является село Криворивня, которое в свое время открыл для Украины и Станислав Винценз.
 
“Мне кажется чрезвычайно актуально сделать ему музей, почтить ему память и вообще превратить Криворивню на “украинские Афины”, как об этом говорил известный украинский этнограф Владимир Гнатюк. Поэтому, такой музей с экспозицией, посвященной и Франку, и Грушевскому, и Леси Украинке, и Станиславу Винцензу, и Ивану Драчу, и Гнату Хоткевичу, и всем тем, кто туда приезжал отдыхать и творить – должен быть построен”, – добавил Николай Княжицкий.
 
В ходе презентации проекта председатель Комитета по вопросам культуры и духовности презентовал проект музея имени Станислава Винценза, который уже вскоре будет воплощен в жизнь. Обсуждение проходило в рамках дискуссии по поводу туризма в регионе Карпат, а также обсуждены институциональных и финансовых инструментов поддержки развития туризма наиболее высокогорного региона Украины.
 
Напомним, уже завтра в Карпатах стартует первый международный форум Восточной и Центральной Европы "VIA CARPATIA", где в течение недели будет представлена культурно и интеллектуально насыщенная программа: от карпатской этнографии до новых музыкальных хитов. Сердцем “Via Carpatia” станет проведение международной конференции “Круг Винценза”, во время которой впервые будет вручаться Премия Станислава Винценза “За гуманистическое служение и вклад в развитие региона”, участниками станут представители ЕС, депутаты и деятели из Европы. Вход  бесплатный – свободный, регистрация по ссылке.

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