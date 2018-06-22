На Ровенщине подожгли гараж мэра Дубно
22 июня, 2018, 22:29
В Дубно Ровенской области неизвестные подожгли гараж городского головы Василия Антонюка
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.
В результате поджога были повреждены деревянные двери гаража, никто не пострадал.
С места происшествия изъяли емкость с характерным запахом топливных материалов. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
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