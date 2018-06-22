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На Николаевщине сгорело 4,5 га пшеницы

Недалеко от Очакова на Николаевщине произошел пожар на пшеничном поле
Огонь уничтожил 4,5 га пшеницы, сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
Как сообщают спасатели, сообщение о пожаре на поле частного предпринимателя поступило 22 июня в 13:40.
 
Двумя единицами техники ГСЧС, тракторами с плугом от ООО "Надбузьке" и ЧП "Алфимов", а также водовозками от ООО "Нива Весняне" пожар локализовали в 14:40, в 15:31 - ликвидировали на площади 4,5 га. Всего к тушению привлекались 5 единиц техники и 12 человек.
 
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Правоохранители начали расследование инцидента.
 
Также представители ГСЧС обнаружили отсутствие противопожарных разрывов, опашки, что могло привести к распространению огня на значительную площадь.
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