На Николаевщине сгорело 4,5 га пшеницы

22 июня, 2018, 23:44

Недалеко от Очакова на Николаевщине произошел пожар на пшеничном поле

Огонь уничтожил 4,5 га пшеницы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщают спасатели, сообщение о пожаре на поле частного предпринимателя поступило 22 июня в 13:40.

Двумя единицами техники ГСЧС, тракторами с плугом от ООО "Надбузьке" и ЧП "Алфимов", а также водовозками от ООО "Нива Весняне" пожар локализовали в 14:40, в 15:31 - ликвидировали на площади 4,5 га. Всего к тушению привлекались 5 единиц техники и 12 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Правоохранители начали расследование инцидента.

Также представители ГСЧС обнаружили отсутствие противопожарных разрывов, опашки, что могло привести к распространению огня на значительную площадь.