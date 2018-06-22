На Львовщине нашествие змей: укусили уже четырех человек
Об этом сообщает пресс-центр департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
В ведомстве рассказали, что вчера, в два часа дня, в реанимацию отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести привезли жительницу села Воловец Закарпатской области. Женщину 1979 года рождения возле села Лозы в левую кисть укусила змея.
В полдевятого час ночи к этой же реанимации в таком же состоянии привезли женщину 1994 года рождения из села Верхнее Синевидное. Ее рептилия укусила в правую голень.
"21 июня в 21:10 час., в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в тяжелом состоянии были госпитализированы жительницу с. Плавье Сколевского района, 1947 года рождения, который возле села в правую голень укусила змея", - подчеркнули в ведомстве.
И уже в десять часов ночи в реанимацию попала 15-летняя жительница села Жупаны, которую укусили в левую стопу. ЕЕ состояние средней степени тяжести.
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