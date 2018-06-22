На Львовщине госпитализировали 6 детей во время отдыха в лагере
22 июня, 2018, 18:45
Полицейские Львовской области устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
22 июня в больницу доставили шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Старосамборского отделение полиции. Для установления причин отравления привлечены представители других служб.
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22 июня в Хмельницкой области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди лиц, которые отравились во время поминальных обедов.
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