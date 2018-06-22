На Львовщине госпитализировали 6 детей во время отдыха в лагере

22 июня, 2018, 18:45

Полицейские Львовской области устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

22 июня в больницу доставили шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Старосамборского отделение полиции. Для установления причин отравления привлечены представители других служб.