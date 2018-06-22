На Киевщине мужчина осыпал женщину лепестками роз и обокрал

22 июня, 2018, 11:55

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района злоумышленник осыпал лепестками роз женщину и после этого обокрал

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Происшествие случилось в начале июня. Правоохранителям понадобилось чуть больше двух недель, чтобы установить личность вора и выяснить обстоятельства происшествия.

Установили, что 23-летний мужчина гулял по Петропавловской Борщаговке, когда возле одного из домов случайно увидел богатую женщину за рулем авто и решил ночью украсть ее. А для "романтичности" сорвал на соседнем дворе розы.

Во время грабежа мужчина осыпал лепестками роз кровать женщины. Но она не испугалась вора и начала вести с ним переговоры. В результате - отдала $4 тыс, чтобы он не причинил ей вреда.

И как только мужчина покинул дом с похищенным, женщина позвонила в полицию.

Похищенные деньги парень потратил на игровые автоматы и на собственные нужды.

Сейчас грабителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 186 УКУ (грабеж) и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. За совершение грабежа ему грозит лишение свободы до 8 лет.