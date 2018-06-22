На Харьковщине столкнулись поезд и молоцикл, есть погибшие

22 июня, 2018, 11:32

На Харьковщине на железнодорожном перегоне "18-й километр" недалеко от села Кругляковка Купянского района произошло ДТП, погибло 2 людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Происшествие случилось 21 июня около 18:30. Установлено, что на железнодорожном переезде столкнулись электропоезд сообщением "Святогорск-Купянск-Узловой" и мотоцикл "Ява".

В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка "Явы" получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.