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Минобороны ошиблось на более чем 600 млн во время приобретения жилья для военных, - Счетная палата

Проверка использования Минобороны бюджетных средств, выделенных на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ, выявила нарушения более чем на 600 млн грн

Об этом сообщает сайт Счетной палаты.

"Всего аудитом идентифицировано более 600 млн грн непродуктивного, нерезультативного и расточительного использования бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ. А это 50% использованных в 2016-2017 годах ассигнований. Из запланированных к сдаче 2200 квартир фактически Минобороны получило только 1083, в то же время из госбюджета на оплату найма жилья военнослужащим потрачено более 670 млн грн ", - говорится в сообщении.

Аудит установил, что из-за непоследовательных несистемных решений руководства Минобороны бюджетные средства распылялись между объектами собственного строительства (реконструкции) жилья и приобретением жилья на вторичном рынке и на условиях долевого участия.

"В первом случае это привело к росту стоимости незавершенного жилищного строительства на 650 млн грн, во втором - к потере сотен миллионов гривен из-за приобретения жилья на вторичном рынке по недостоверным актами приема-передачи жилья", - объясняют в Счетной палате.

По данным ведомства, 45 тыс. военнослужащих ВСУ, которые находились на квартирном учете по состоянию на 1 января 2010 года, до сих пор не получили жилья. Кроме того, достигнута цель Комплексной программы обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы, МВД и членов их семей, утвержденной еще в 1999 году.

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