Мама, меня уволил робот: в США система самостоятельно вытурила работника с работы

22 июня, 2018, 18:37

Представьте, что у вас замечательная работа, успехи и прогресс, и тут вдруг вас уволила система. К тому же, ваше руководство об этом не в курсе и сделать ничего не может

Именно в такой ситуации оказался разработчик из Калифорнии и соучредитель стартапа Renly Ибрагим Диалло, который опубликовал пост о том, как автоматическая система уволила его из "большой компании" , название которой он не уточнил.

Дело оказалось в ошибке: предыдущий менеджер проекта не продолжил с Диалло договор и система решила, что мужчина больше не работает в компании. Все пропуски в офис и аккаунты работника были заблокированы.

Сам Диалло рассказывает, что он отвечал за разработку программного обеспечения и не получал негативных отзывов от руководства. Увидев голосовое сообщение от руководителя со словами "Бож, с тобой все в порядке?", он проигнорировал его, потому что решил, что письмо предназначалось не ему - в компании работали его полные тезки.

В тот же день перестал работать его пропуск, и чтобы добраться до своего рабочего места мужчине понадобилась помощь охранника. Отдел кадров пообещал Диалло разобраться с ситуацией, однако на следующий день все повторилось.

Также мужчина стал терять доступ к рабочим программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе отключена. Он не смог объяснить это ничем, кроме как "технической ошибкой"

Было непонятно, что происходит, ведь сотрудника не планировали увольнять, а показатели его работы были на высоком уровне.

Когда история дошла до главы организации, он приказал службе поддержки вернуть доступ к офису и программам, но в тот же день Диалло узнал, что его контракт расторгнут. Охрана попросила Диалло собрать вещи и покинуть офис.

Проблему удалось решить только через месяц. Для этого компании пришлось заключать абсолютно новый договор, и все это время Диалло не мог продолжить работу над масштабным проектом, а также не получал зарплату.

"Система безопасности на работе оказалась всего лишь иллюзией, - пишет разработчик. - Представляю себе, что произошло бы, если бы я допустил в этой компании какой-нибудь настоящий промах. Автоматика может сильно упрощать жизнь в компании, но должны быть способы найти управу на робота, если он ошибется".

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