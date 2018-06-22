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Макрон устроил вечеринку в Елисейском дворце с ди-джеями и горячими танцами


фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон устроил вечеринку в Елисейском дворце в честь Международного дня музыки

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На мероприятие пригласили самых известных французьських ди-джеев, которые исполняли свои хиты. Вход был свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте президента. Количество гостей вечеринки достигало полторы тысячи. Их угощали бесплатным безалкогольным пивом и вкусностями.

Макрон на мероприятие пришел вместе со своей женой Бриджит. Президент фотографировался со своими поклонниками. Однако супруги отказались от танцев, поскольку в Маркон был насыщенный рабочий день впереди.

 

 

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