Макрон устроил вечеринку в Елисейском дворце с ди-джеями и горячими танцами
22 июня, 2018, 14:00
Президент Франции Эммануэль Макрон устроил вечеринку в Елисейском дворце в честь Международного дня музыки
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На мероприятие пригласили самых известных французьських ди-джеев, которые исполняли свои хиты. Вход был свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте президента. Количество гостей вечеринки достигало полторы тысячи. Их угощали бесплатным безалкогольным пивом и вкусностями.
Макрон на мероприятие пришел вместе со своей женой Бриджит. Президент фотографировался со своими поклонниками. Однако супруги отказались от танцев, поскольку в Маркон был насыщенный рабочий день впереди.
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