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Кусты на 1,5 млн: на Николаевщине обанкротившийся фермер выращивал в теплице коноплю

На Николаевщине у фермера изъяли партию каннабиса на сумму около 1,5 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что в начале 2018 года 35-летний фермер из Николаевской области закупил за границей партию элитных сортов семян конопли. Мужчина высадил наркоплантацию в усадьбе на месте бывших теплиц.

На подпольной плантации наркоделец одновременно выращивал пять разновидностей элитных сортов наркотического растения. Стоимость одной семечки таких сортов каннабиса составляет около 600 грн.

Во время обыска в усадьбе нарушителя правоохранители изъяли более 600 кустов разных сортов конопли и 5 кг готового к употреблению каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 1,5 млн. гривен.

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