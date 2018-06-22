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Кольченко набрал вес после голодания и готовится к встрече с мамой

В колонии Челябинской области украинскому политзаключенному Александру Кольченко разрешили длительное свидание с матерью, которое планируется на 28-30 июля

Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур в Facebook.

Александр Кольченко по-прежнему находится в медицинской части. Но теперь не один в палате, а с "соседом по камере".

"Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - отмечает Щур.

Правозащитник сообщил, что украинскому политзаключенному подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. Сейчас Александру приносят много писем на украинском и других языках. Хотя раньше этого не было.

18-го числа украинского узника вызвали к руководителю колонии, где на него ждали для разговора десять человек: региональный омбудсмен, представители Общественной наблюдательной комиссии и другие.

"Разговор у Саши с ними была короткой: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с Уполномоченным по правам человека Украины", - добавил Щур.

  • 31 мая заключенный крымский активист Александр Кольченко объявил голодовку - он требовал освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Его также осудили по сфабрикованным обвинениям за якобы терроризм.
  • За время голодовки его вес снизился до 54 кг, у него упал уровень сахара в крови, и ему ставили капельницы с глюкозой.
  • 7 июня украинский активист Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам заключения в России, прекратил голодовку.
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