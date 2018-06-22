Кольченко набрал вес после голодания и готовится к встрече с мамой

22 июня, 2018, 13:27

В колонии Челябинской области украинскому политзаключенному Александру Кольченко разрешили длительное свидание с матерью, которое планируется на 28-30 июля

Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур в Facebook.

Александр Кольченко по-прежнему находится в медицинской части. Но теперь не один в палате, а с "соседом по камере".

"Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - отмечает Щур.

Правозащитник сообщил, что украинскому политзаключенному подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. Сейчас Александру приносят много писем на украинском и других языках. Хотя раньше этого не было.

18-го числа украинского узника вызвали к руководителю колонии, где на него ждали для разговора десять человек: региональный омбудсмен, представители Общественной наблюдательной комиссии и другие.

"Разговор у Саши с ними была короткой: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с Уполномоченным по правам человека Украины", - добавил Щур.