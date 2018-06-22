Гройсман не видит оснований для увольнения Линчевского из-за его заявления об онкобольных
Об этом он сказал на заседании парламента во время часа вопросов к правительству, отвечая народному депутату Валерию Карпунцову (фракция БПП), который отметил, что за отставку Линчевского подписалось более 200 нардепов, в том числе из коалиции, сообщает УНИАН.
"Я прослушал пленку (речь идет о выступлении Линчевского на заседании Счетной палаты, где речь шла о лечении онкобольных — ред.) выступления этого заместителя министра. Если бы он так однозначно сказал это (говорится, что якобы Линчевский сказал, что лечить онкобольных не нужно, поскольку они и так все умрут – ред.), то я даже ни у кого совета не просил, а уволил его в ту же минуту, и это было бы мое решение", - сказал Гройсман.
Гройсман отмечает, что слова Линчевского "вырвали из контекста". Он добавил, что для него важно оценивать ситуацию объективно, а не просто найти причину для того, чтобы уволить, потому что это не правильно.
"Я не хочу его прикрывать, я не хочу давать оценок – он лучший, он худший. Это мое мнение и я на него имею право", - отметил Гройсман.
Глава правительства напомнил, что он пригласил Линчевского к себе и сказал, что его слова можно трактовать по разному, и поэтому в этой ситуации очень важно, чтобы он проявил свое отношение к онкобольным, в частности по уходу в хосписах.
- 15 мая состоялось заседание Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом”. Со временем в сети начали появляться отдельные фрагменты из стенограммы, с вырванными из контекста цитатами Александра Линчевского. Заместитель во время выступления якобы заявил "Это рак. Они все умрут".
- Еще 4 июня заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованное высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом.
- Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.
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