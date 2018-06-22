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Футбол на крови: день 9

22 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялось три матча
Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека. "На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет, напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, Сенцов ежедневно пьет по 3,5 л воды и ему ставлят капельницы с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Голодовку он не прекращал.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО г.Симферополь в Крыму, решил перейти на сухую голодовку. В Министерстве иностранных дел Украины требуют обеспечить доступ к нему украинских врачей.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 228 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 22 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.

22 июня на чемпионате мира по футболу сыграли три матча группового раунда:

Бразилия - Коста-Рика 2:0

Нигерия - Исландия 2:0

Сербия - Швейцария

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