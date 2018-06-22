Французский священник дал пощечину ребенку, который плакал во время крещения

22 июня, 2018, 17:17

В сети распространяется видео католического священника, который во время крещения ударил мальчика, чтобы он перестал плакать

Соответствующее видео выложили в YouTube.

"Я сейчас полью воду ему на лоб, потом поцелую его и он станет маленьким христианином", - сказал сначала священник.

Но ребенок все не успокаивался и это начало раздражать пастора. Он схватил ребенка руками за лицо, притянул к себе и начал говорить: "Перестань плакать, успокойся. Успокойся".

Когда это не подействовало, священнослужитель дал малому пощечину, шокировав присутствующих в храме. Известно, что священник служит в регионе Иль-де-Франс, ему 89 лет.