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Французский священник дал пощечину ребенку, который плакал во время крещения

В сети распространяется видео католического священника, который во время крещения ударил мальчика, чтобы он перестал плакать

Соответствующее видео выложили в YouTube.

"Я сейчас полью воду ему на лоб, потом поцелую его и он станет маленьким христианином", - сказал сначала священник.

Но ребенок все не успокаивался и это начало раздражать пастора. Он схватил ребенка руками за лицо, притянул к себе и начал говорить: "Перестань плакать, успокойся. Успокойся".

Когда это не подействовало, священнослужитель дал малому пощечину, шокировав присутствующих в храме. Известно, что священник служит в регионе Иль-де-Франс, ему 89 лет.

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