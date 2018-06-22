ЕС готов помочь Украине в закрытии опасных шахт

22 июня, 2018, 13:58

Евросоюз готов сотрудничать с Украиной относительно закрытия отработанных и опасных угольных шахт

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Шефчович, передает "Укринформ".

"Я приветствую задачу Украины по декарбонизации экономики, включенную в стратегию до 2035 года. Это означает осторожный подход к решению проблемных вопросов в угольной промышленности, включая закрытие неэффективных и опасных угольных шахт. Это еще одна сфера, где ЕС может помочь", - заявил вице-президент Еврокомиссии.

Шефчович отметил, что ЕС имеет положительный опыт в этой сфере, который основывается, в частности, на решении проблемы закрытия шахт в Бельгии и в Великобритании. Он также приветствовал и положительно оценил тесное сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере энергоэффективности.

Ранее, 6 июня, Кабмин одобрил План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность". Главное внимание в документе уделено реформам рынкам электроэнергии, газа и угольной отрасли. В частности, предусмотрены снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии.