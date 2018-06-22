ЕС готов помочь Украине в закрытии опасных шахт
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Шефчович, передает "Укринформ".
"Я приветствую задачу Украины по декарбонизации экономики, включенную в стратегию до 2035 года. Это означает осторожный подход к решению проблемных вопросов в угольной промышленности, включая закрытие неэффективных и опасных угольных шахт. Это еще одна сфера, где ЕС может помочь", - заявил вице-президент Еврокомиссии.
Шефчович отметил, что ЕС имеет положительный опыт в этой сфере, который основывается, в частности, на решении проблемы закрытия шахт в Бельгии и в Великобритании. Он также приветствовал и положительно оценил тесное сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере энергоэффективности.
Ранее, 6 июня, Кабмин одобрил План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность". Главное внимание в документе уделено реформам рынкам электроэнергии, газа и угольной отрасли. В частности, предусмотрены снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии.
- Напомним, в Каменец-Подольском строят первую в Украине ТЭС на биомассе.
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