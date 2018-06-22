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Двое украинцев стали баскетболистами клубов НБА


фото: uatribuna.com
Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Иссуфу Санон были выбраны на драфте клубами НБА

Драфт, на котором клубы сильнейшей лиги мира выбирают молодых баскетболистов, состоялся сегодня в Бруклине, сообщает "Трибуна".

На драфт подали заявки четыре украинца - Святослав Михайлюк, Иссуфу Санон, Богдан Близнюк и Александр Кобец.

Под 44-м номером защитник словенской "Олимпии" Иссуфу Санон был выбран "Вашингтоном". Но следующий сезон проведет в клубе из Любляны.

Санон - второй в истории "Вашингтона" задрафтован украинец, к нему в 2006 году под 18-м номером был выбран Алексей Печеров.

Санон перешел в январе этого года из "Днепра" в "Олимпии". За словенский клуб 18-летний защитник провел в среднем 15,1 минуты на паркете, набирал 4,3 очка, делал 1,8 подборов, 1,1 ассистов.

Свингмена университета "Канзаса" Святослава Михайлюка под 47-м номером выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс". Он стал первым в истории клуба задрафтованим украинцем.

В прошлом сезоне в среднем 21-летний украинец проводил 34,5 минуты на площадке, набирал 14,6 очков, делал 3,9 подборов, 2,7 ассистов.

Богдан Близнюк и Александр Кобец драфтованы не были.

 

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