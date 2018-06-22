Четверо россиян требовали у украинских предпринимателей $70 тыс. за "охрану" бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В банду входило четыре гражданина России. Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищения людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей.
Спецслужащие задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена $35 тыс. за якобы охрану его отеля. Бандиты, применяя физическое насилие и психологическое давление, требовали такую же сумму у коммерсанта из Умани, который организовывал проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле своего духовного лидера - цадика Раби Нахмана.
Четырех участников группировки задержали в Киеве во время получения очередного "транша" в размере $8 тыс. от одного из бизнесменов. Открыто производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества). Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос относительно меры пресечения.
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