Четверо россиян требовали у украинских предпринимателей $70 тыс. за "охрану" бизнеса

22 июня, 2018, 19:37

СБУ разоблачила банду вымогателей, которые требовали от украинских коммерсантов деньги за якобы "защиту" их бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В банду входило четыре гражданина России. Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищения людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей.

Спецслужащие задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена $35 тыс. за якобы охрану его отеля. Бандиты, применяя физическое насилие и психологическое давление, требовали такую же сумму у коммерсанта из Умани, который организовывал проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле своего духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Четырех участников группировки задержали в Киеве во время получения очередного "транша" в размере $8 тыс. от одного из бизнесменов. Открыто производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества). Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос относительно меры пресечения.