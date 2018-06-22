Британский суд не разрешил внести в паспорта пол Х

22 июня, 2018, 21:25

Высокий суд Великобритании отклонил иск местной жительницы Кристи Элан-Кейн, которая требовала принять новый тип гендерно нейтральных паспортов

Об этом пишет ВВС.

Истица настаивала на том, чтобы власти ввели специальную категорию X в паспортах для граждан, которые не определились со своим полом. По ее словам, требование указать свой пол в документе является дискриминацией по гендерному признаку и противоречит праву на частную жизнь.

Судья Джереми Бейкер заявил, что действующая паспортная политика Великобритании вполне обоснована и не нарушает закон. Ранее по данному вопросу высказалось министерство внутренних дел страны.

В ведомстве обратили внимание на то, что введение третьей гендерной категории требуют серьезных изменений в законодательство и может негативно сказаться на личной безопасности человека.