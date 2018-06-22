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Американские врачи назвали Ломаченко сверхчеловеком


фото: spotarena.com
Врачи из США поражены темпами восстановления украинского боксера Василия Ломаченко после операции

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает ВохіпдЅсепе.

По словам главы Top Rank Ломаченко очень быстро восстанавливается после после перенесенной 30 мая операции на плече и может вернуться на ринг уже в ноябре, а не 8 декабря, как планировалось ранее.

"Врачи говорят, что никогда не видели такого быстрого восстановления после подобной операции, у них сложилось впечатление, что Ломаченко - сверхчеловек. Мы не сомневаемся, что он вернется на ринг в ноябре. Никакой спешки нет, но Ломаченко любит выходить на ринг, и если он полностью восстановится и будет готов к бою в ноябре, нет причин ждать до декабря. Если он будет здоров, то проведет бой в ноябре, а потом возможно еще один в феврале", - заявил Арум.

  • Следующий соперник Ломаченко пока не определен, но есть большая вероятность, что им станет мексиканец Раймундо Бельтран.
  • Украинец 12 мая отобрал титул чемпиона мира WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса.
  • Сейчас Василий Ломаченко вернулся в Украину и поддерживает Александра Усика во время подготовки к бою с россиянином Муратом Гассиевым.
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