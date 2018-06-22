5 авиахабов и 20 международных аэропортов: в правительстве рассказали о планах до 2030 года
22 июня, 2018, 12:40
Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут функционировать как международные авиахабы
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов на всей территории Украины. Мы не говорим о 50 "Борисполей" - мы говорим по меньшей мере о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, обеспечивающих международное сообщение, а также еще 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины. По словам министра, среднее время, которое должна занимать дорога до аэропорта из любой точки страны, должно сократиться до одного часа.
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Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине создадут еще две авиакомпании с международным и украинским капиталом.
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