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5 авиахабов и 20 международных аэропортов: в правительстве рассказали о планах до 2030 года

Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут функционировать как международные авиахабы

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов на всей территории Украины. Мы не говорим о 50 "Борисполей" - мы говорим по меньшей мере о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, обеспечивающих международное сообщение, а также еще 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины. По словам министра, среднее время, которое должна занимать дорога до аэропорта из любой точки страны, должно сократиться до одного часа.

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