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23-24 июня фестиваль Made in Ukraine состоится в Криворивне

В рамках Форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia 23-24 июня состоится фестиваль украинских производителей "В поисках Made in Ukraine: встреча в Карпатах"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Локация находится в поселке Криворивня, в 140 км от Ивано-Франковска. Основательница Made in Ukraine Юлия Савостина рассказала, что не ожидала такой заинтересованности фестивалем от украинских производителей.

"Я знаю как наши предприниматели относятся к любым поездкам за пределы Киева. Они считают, что все, что сделано в Украине, так или иначе, не так дешево, и поэтому потребительская способность людей, в той или иной области, отличается от киевской . Но когда мы предложили поехать в Криворивню, мы не ожидали такой активности .... в Криворивню едут, то что мы называем гастрономия. Это варенье, продукты из меда, очень много сыров. Будут изделия Hand Made - сувенирная продукция, созданная руками . Немножко одежды и посуда ", - отметила она.

Форум Via Carpatia призван не только раскрыть многообразие культуры Карпат, но и собрать вместе интеллектуальных лидеров Восточной и Центральной Европы.

В программу "Via Carpatia" вошли кинофестиваль "Transcarpatia", конференция "Круг Винценза: будущее Карпат", фестиваль музыки и искусства "Sounds of Carpatia", фестиваль украинских производителей "Made in Ukraine: Встреча в Карпатах", традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето "и праздник народного творчества имени Гната Хоткевича. Вход на фестиваль во все дни бесплатный.

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