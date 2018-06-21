Закон о нацбезопасности является шагом в евроатлантической интеграции, - Яценюк

21 июня, 2018, 15:39

Закон "О национальной безопасности Украины" является новым шагом в направлении евроатлантической интеграции, после которого Украина будет стремиться получить План действий относительно членства в НАТО

Об этом заявил в Facebook лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Принятие Закона “О национальной безопасности Украины” - это не только благоустройство военного права. Поздравляю парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции. Закон четко называет обретение членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны. Фракция “Народного фронта” дала 71 голос. Мы уже сделали реальностью Зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - План действий относительно членства в НАТО. Запад кровно заинтересован предоставить постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее", - подчеркнул Яценюк.