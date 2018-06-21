Закон о нацбезопасности является шагом в евроатлантической интеграции, - Яценюк
Об этом заявил в Facebook лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
"Принятие Закона “О национальной безопасности Украины” - это не только благоустройство военного права. Поздравляю парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции. Закон четко называет обретение членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны. Фракция “Народного фронта” дала 71 голос. Мы уже сделали реальностью Зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - План действий относительно членства в НАТО. Запад кровно заинтересован предоставить постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее", - подчеркнул Яценюк.
- Напомним, 21 июня,Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".
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