Избиение пограничников в Мариуполе: нападавший оказался организатором титушек на "Антимайдане"
21 июня, 2018, 15:25
Участник нападения на двух пограничников в кафе в Мариуполе оказался организатором титушек для "Антимайдана" в 2014 году
Об этом сообщила в Facebook экс-и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.
"Итак, всем, кто с пеной у рта доказывал, что все просто и конфликт бытовой: Бужор А.В. - тот, что возил титушек на Антимайдан в 2014 и наносил удар непосредственно Станиславу Кероду, ПЕРЕСЕК пункт пропуска Чонгар 20/06/2018 (то есть вчера) и въехал в Крым. Он был опознан сразу, но почему-то не задержан полицией. Другие двое "коллег" по избиению тоже регулярно посещают Крым, но сейчас находятся на подконтрольной Украине территории", - написала Бобровская.
- Напомним, 17 июня около 23:00 в одном из кафе Мариуполя избили пограничников за то, что подполковник Госпогранслужбы попросил меню на украинском. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.
- Полицейские задержали двух подозреваемых в избиении пограничников.
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