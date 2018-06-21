Избиение пограничников в Мариуполе: нападавший оказался организатором титушек на "Антимайдане"

21 июня, 2018, 15:25

Участник нападения на двух пограничников в кафе в Мариуполе оказался организатором титушек для "Антимайдана" в 2014 году

Об этом сообщила в Facebook экс-и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

"Итак, всем, кто с пеной у рта доказывал, что все просто и конфликт бытовой: Бужор А.В. - тот, что возил титушек на Антимайдан в 2014 и наносил удар непосредственно Станиславу Кероду, ПЕРЕСЕК пункт пропуска Чонгар 20/06/2018 (то есть вчера) и въехал в Крым. Он был опознан сразу, но почему-то не задержан полицией. Другие двое "коллег" по избиению тоже регулярно посещают Крым, но сейчас находятся на подконтрольной Украине территории", - написала Бобровская.