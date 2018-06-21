Из "Реала" погнали конкурента украинского голкипера

21 июня, 2018, 12:57

Потенциальный конкурент украинца Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Люка Зидан уходит из мадридского клуба

Об этом сообщает Marca.

20-летний вратарь, который является сыном предыдущего тренера "Реала" Зинедина Зидана, оказался ненужен молодежной команде мадридцев в следующем сезоне. На решение попрощаться с Зиданом непосредственно повлиял трансфер украинца Андрея Лунина, которого в "Реале" сделают третьим вратарем и награватимуть во второй команде - "Кастильи".

Люка Зидан находился в системе "Реала" с 14 лет, выступал за юношескую и молодежную команду, а в прошлом сезоне дебютировал в основном составе мадридцев, где был третьим голкипером.

Первым номером "Реала" сейчас является костариканец Кейлор Навас, а его дублером испанец Кико Касилья.

Накануне стало известно, что "Реал" покупает голкипера "Зари" и сборной Украины Андрея Лунина.

Ожидается, что украинский вратарь подпишет контракт с мадридским клубом 22 июня.

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