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Возле Ясиноватой поврежден водопровод, который дает воду 5 городам Донетчины

В районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области зафиксировали повреждения Южно-Донбасского водопровода, который обеспечивает водой минимум пять городов на оккупированной и на подконтрольной территории

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

О повреждении водопровода узнали из спутниковых снимков, на которых виден значительная утечка воды, которой не было в 2016 году. В Министерстве предполагают, что повреждение водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки произошло из-за обстрелов из тяжелого вооружения.

Южно-Донбасский водопровод обеспечивает водой оккупированный город Докучаевск и подконтрольные Мариуполь, Волноваху, Угледар и Новотроицкое. Вследствие утечки воды существует угроза прекращения подачи питьевой воды для 1,3 миллиона жителей.

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