Возле Ясиноватой поврежден водопровод, который дает воду 5 городам Донетчины
21 июня, 2018, 23:16
В районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области зафиксировали повреждения Южно-Донбасского водопровода, который обеспечивает водой минимум пять городов на оккупированной и на подконтрольной территории
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
О повреждении водопровода узнали из спутниковых снимков, на которых виден значительная утечка воды, которой не было в 2016 году. В Министерстве предполагают, что повреждение водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки произошло из-за обстрелов из тяжелого вооружения.
Южно-Донбасский водопровод обеспечивает водой оккупированный город Докучаевск и подконтрольные Мариуполь, Волноваху, Угледар и Новотроицкое. Вследствие утечки воды существует угроза прекращения подачи питьевой воды для 1,3 миллиона жителей.
- Напомним, 8 июня из-за обстрелов боевиками Донецкой фильтровальной станции оттуда вывезли персонал и 4 тонны запасов хлора.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве