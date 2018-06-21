Возле Ясиноватой поврежден водопровод, который дает воду 5 городам Донетчины

21 июня, 2018, 23:16

В районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области зафиксировали повреждения Южно-Донбасского водопровода, который обеспечивает водой минимум пять городов на оккупированной и на подконтрольной территории

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

О повреждении водопровода узнали из спутниковых снимков, на которых виден значительная утечка воды, которой не было в 2016 году. В Министерстве предполагают, что повреждение водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки произошло из-за обстрелов из тяжелого вооружения.

Южно-Донбасский водопровод обеспечивает водой оккупированный город Докучаевск и подконтрольные Мариуполь, Волноваху, Угледар и Новотроицкое. Вследствие утечки воды существует угроза прекращения подачи питьевой воды для 1,3 миллиона жителей.