В Израиле прокуратура обвиняет жену премьера в мошенничестве

21 июня, 2018, 18:37

Израильская прокуратура выдвинула обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием жене премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху

Об этом сообщает Haaretz.

Сторона обвинения считает, что Сара Нетаньяху неправомерно тратила бюджетные деньги. В частности, она потратила около $100 тыс. на заказ еды в резиденцию премьер-министра страны из дорогих ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказ готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если у нее уже и так работают повара.

Сама жена премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес.

В рамках этого дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора канцелярии премьера Эзру Сайдову. По версии обвинения, он своими действиями «создавал ложное впечатление» о том, что в официальной резиденции не работают повара.

Предполагается, что Сара Нетаньяху и Сайдов пытались одновременно получать средства из бюджета как для оплаты услуг поваров, так и для заказа еды из элитных ресторанов.

Ранее в Израиле допросили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей.