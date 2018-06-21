В Украине зарегистрирован второй летальный случай дифтерии

21 июня, 2018, 14:42

В Рубежном Луганской области зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В связи с этим, министерство рекомендует как можно скорее сделать прививки против дифтерии и взрослым, и детям.

"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - только половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и меньше половины взрослых.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокирование дыхательных путей псевдомембранами, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.

Поэтому единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Подробнее о дифтерию, симптомы и возможные осложнения: здесь.