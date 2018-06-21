 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине более 7 млн органических сельхозземель не задействованы в производстве

Более 7 млн га экологически чистых земель в Украине остаются незадействованными для производства органической продукции

Об этом сообщили в ассоциации "Укрсадпром", передает "Интерфакс-Украина".

По данным ассоциации, по итогам 2016 года площадь органических сельскохозяйственных земель в мире составляет 57,8 млн га, из них около 400 тыс. га - в Украине. По этому показателю Украина занимает 20-е место в мире. Сертифицированные органические площади занимают около 1% в структуре сельскохозяйственных угодий Украины. При этом органическое выращивание плодов, ягод и орехов приобретает в Украине все большую популярность.

"Общая динамика свидетельствует о постепенном увеличении площадей многолетних насаждений. Сейчас в Украине они занимают 5 тыс. га. Под семечковыми и косточковыми плодами - 2,5 тыс. га, ягодами - 630 га, клубники - 170 га, грецким орехом - 290 га, фундуком - 40 га, другими орехами - 50 га ", - сообщили в "Укрсадпроме".

Кроме того, развивается экспорт органической продукции садоводства. По данным "Укрсадпрому", в 2017 году отечественные производители экспортировали органические плоды и ягоды: замороженную голубику и чернику, свежие яблоки, бузину, березовый сок, ядра грецкого ореха, облепиху, замороженные ежевику, шиповник, землянику, клюкву, боярышник, бруснику и малину, а также концентрат яблочного сока. Основными потребителями органической продукции садоводства из Украины стали государства Евросоюза, США и Канада.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать