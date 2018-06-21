В Украине более 7 млн органических сельхозземель не задействованы в производстве

21 июня, 2018, 13:28

Более 7 млн га экологически чистых земель в Украине остаются незадействованными для производства органической продукции

Об этом сообщили в ассоциации "Укрсадпром", передает "Интерфакс-Украина".

По данным ассоциации, по итогам 2016 года площадь органических сельскохозяйственных земель в мире составляет 57,8 млн га, из них около 400 тыс. га - в Украине. По этому показателю Украина занимает 20-е место в мире. Сертифицированные органические площади занимают около 1% в структуре сельскохозяйственных угодий Украины. При этом органическое выращивание плодов, ягод и орехов приобретает в Украине все большую популярность.

"Общая динамика свидетельствует о постепенном увеличении площадей многолетних насаждений. Сейчас в Украине они занимают 5 тыс. га. Под семечковыми и косточковыми плодами - 2,5 тыс. га, ягодами - 630 га, клубники - 170 га, грецким орехом - 290 га, фундуком - 40 га, другими орехами - 50 га ", - сообщили в "Укрсадпроме".

Кроме того, развивается экспорт органической продукции садоводства. По данным "Укрсадпрому", в 2017 году отечественные производители экспортировали органические плоды и ягоды: замороженную голубику и чернику, свежие яблоки, бузину, березовый сок, ядра грецкого ореха, облепиху, замороженные ежевику, шиповник, землянику, клюкву, боярышник, бруснику и малину, а также концентрат яблочного сока. Основными потребителями органической продукции садоводства из Украины стали государства Евросоюза, США и Канада.