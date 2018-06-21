В столичном Доме профсоюзов ищут бомбу, людей эвакуируют

21 июня, 2018, 11:20

Неизвестный сообщил о минировании Дома профсоюзов в Киеве

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что аноним позвонил в полицию и сообщил, что в Доме профсоюзов была заложена взрывчатка.

Сейчас информацию проверяют правоохранители,на месте работают кинологи, взрывотехники и патрульные. Проводится эвакуация.