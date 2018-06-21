В столичном Доме профсоюзов ищут бомбу, людей эвакуируют
21 июня, 2018, 11:20
Неизвестный сообщил о минировании Дома профсоюзов в Киеве
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Отмечается, что аноним позвонил в полицию и сообщил, что в Доме профсоюзов была заложена взрывчатка.
Сейчас информацию проверяют правоохранители,на месте работают кинологи, взрывотехники и патрульные. Проводится эвакуация.
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