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В столичном Доме профсоюзов ищут бомбу, людей эвакуируют

Неизвестный сообщил о минировании Дома профсоюзов в Киеве

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что аноним позвонил в полицию и сообщил, что в Доме профсоюзов была заложена взрывчатка.

Сейчас информацию проверяют правоохранители,на месте работают кинологи, взрывотехники и патрульные. Проводится эвакуация.

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