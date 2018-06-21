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В Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца


фото: noviny.sk
В Словакии, в городе Кошице, на запрос Киева задержали подозреваемого в совершении ряда террористических актов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Он был задержан по запросу Киева по линии Интерпола", - сказал представитель прокуратуры Кошице Милан Филичко.

Полное имя задержанного журналисты не называют. Издание Noviny сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировках как "Владимир Г". Отмечается, что этот мужчина, гражданин Украины, получил венгерский паспорт на подставное имя.

Отмечается, что речь идет об обвинениях в терроризме.

По данным полиции, задержанный подозревается в "совершении таких преступлений, таких как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления". Кроме того, по данным словацкого телевидения, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

В Окружной суд Кошице теперь есть 48 часов на решение о выдаче подозреваемого Украине.

"Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.

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