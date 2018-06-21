В Словакии арестовали одного из экс-руководителей закарпатского "Правого сектора"
Об этом пишет Mukachevo.today.
Гласснер, уроженец Севастополя, был одним из руководителей "Правого сектора" на Закарпатье. Ордер на арест выдан украинским судом. Его в частности обвиняют в организации преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.
"Он подозревается в совершении уголовных преступлений, умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях", - заявила представитель прокуратуры Милана Филичко, цитирует Европейская правда словацкие СМИ.
Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. На суде Гласснер заявил, что является не террористом, а журналистом. Гласснер подал апелляцию на решение суда, который оставил его под стражей.
Гласснер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу закарпатской областной прокуратуры. Он получил венгерский паспорт на подставное имя. В словацком Кошице он жил в течение двух лет.
По данным LB.ua, Гласснер вошел в структуры закарпатского "Правого сектора" уже после Майдана. До этого в революционной или общественной деятельности замечен не был. После того, как Гласснер вошел в руководство ПС на Закарпатье, в адрес организации стали раздаваться обвинения, что она работает на заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков. Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ПС в марте 2015 года.
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