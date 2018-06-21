В Словакии арестовали одного из экс-руководителей закарпатского "Правого сектора"

21 июня, 2018, 19:25

Арестованный в Словакии украинец, которого подозревают в терроризме и других преступлениях, является бывшим членом "Правого сектора" Владимиром Гласнером

Об этом пишет Mukachevo.today.

Гласснер, уроженец Севастополя, был одним из руководителей "Правого сектора" на Закарпатье. Ордер на арест выдан украинским судом. Его в частности обвиняют в организации преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.

"Он подозревается в совершении уголовных преступлений, умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях", - заявила представитель прокуратуры Милана Филичко, цитирует Европейская правда словацкие СМИ.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. На суде Гласснер заявил, что является не террористом, а журналистом. Гласснер подал апелляцию на решение суда, который оставил его под стражей.

Гласснер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу закарпатской областной прокуратуры. Он получил венгерский паспорт на подставное имя. В словацком Кошице он жил в течение двух лет.

По данным LB.ua, Гласснер вошел в структуры закарпатского "Правого сектора" уже после Майдана. До этого в революционной или общественной деятельности замечен не был. После того, как Гласснер вошел в руководство ПС на Закарпатье, в адрес организации стали раздаваться обвинения, что она работает на заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков. Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ПС в марте 2015 года.