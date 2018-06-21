В Румынии прошли протесты против смягчения антикоррупционных законов

21 июня, 2018, 12:02

В столице Румынии несколько тысяч человек протестовали в среду вечером против новых поправок в уголовный кодекс, принятых накануне парламентом

Об этом сообщает Romania TV.

В центре Бухареста возле здания парламента собрались около 4 тысяч протестующих. Они заблокировали дорожное движение, во время акций протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, восемь человек были задержаны.

Участники акции протеста держали флаги Румынии, США, Евросоюза и плакаты, в которых правящую социал-демократическую партию страны называли "красной чумой" и "ворами". Они также призвали правительство к отставке. Акция протеста завершилась около полуночи.

Оппозиция заявила, что принятые в среду поправки ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.

Согласно документу, апелляционным судам будет запрещено осуждать лицо, признанное невиновным судом низшей инстанции, если только прокурорами не будут представлены новые доказательства.

Изменения также установили максимальную продолжительность криминальных расследований до одного года, что, по мнению критиков, фактически уничтожит запутанную сеть дел о взяточничестве в стране.

Румыния является одной из наиболее коррумпированных государств ЕС, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления в блок в 2007 году.