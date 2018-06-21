В Румынии осудили лидера правящей партии
Соответствующее решение принял Высокий суд Румынии, сообщает digi24.ro.
Так, решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Отмечается, что сотрудницы управления по защите прав ребенка из Телеормана получали средства из госбюджета, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.
Как сообщается, одновременно с Драгни были сняты обвинения по поводу фальшивого найма в управление по защите прав детей. Бывшие сотрудники управления также получили тюремные сроки в этом деле.
Приговоры, вынесенные судом, не окончательны и могут быть обжалованы. Драгня всегда настаивал на своей невиновности. Обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.
- В столице Румынии 20 июня несколько тысяч людей протестовали против новых поправок в уголовный кодекс, принятых накануне парламентом.
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