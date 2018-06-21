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В Ровно подожгли квартиру брату депутата, пострадали оба

В ночь на 21 июня в Ровно подожгли квартиру, в которой на тот момент находился депутат местного облсовета

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о пожаре поступило в полицию около 01:20. Оказалось, что на восьмом этаже дома по вул. Коновальца горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний ровенчанин. Вместе с ним в доме находился его 37-летний брат - депутат Ровенского облсовета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела.

На месте происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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