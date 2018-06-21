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В ОРДЛО из России прибыло 15 грузовиков с военной техникой

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала минимум 15 грузовиков с оружием, которые двигались со стороны границы с Российской Федерацией

Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации в Facebook.

По результатам мониторинга СММ, ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).

В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.

“Кроме того, по имеющейся информации, возле населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска “Должанский” на границе с Российской Федерацией”, - говорится в сообщении.

Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.

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