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В ОРДЛО оккупанты загоняют население на антиукраинские митинги, - разведка

Российская оккупационная власть запланировала на пятницу, 22 июня, в больших городах ОРДЛО принудительные антиукраинские митинги

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

Разведка сообщает, что организаторы митингов будут пытаться превратить годовщину начала "Великой отечественной войны" на так называемый "день чествования памяти "жертв обстрелов" ВСУ".

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная власть продолжает проводить массовые пропагандистские мероприятия с последующим освещением их в средствах массовой информации РФ. В частности завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - отметил Мотузяник.

Для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

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