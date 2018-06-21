В ООС не стихают обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ

21 июня, 2018, 07:44

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Ситуация в Донбассе остается контролируемой: 20 июн российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

На Луганском направлении враги били из артиллерии и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое. Подразделения ВСУ давали адекватный ответ.

Противники активизировались в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино, что на Донецком и Мариупольский направлениях.

Вечером и ночью враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь.

"Во время боевых действий прошедшие сутки получили ранения три наших военнослужащих. Потери противника уточняются, потерь среди наших войск нет", - отметили в ведомстве.

Уже этой ночью, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия.