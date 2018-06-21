В Николаеве действовала агентурная сеть Генштаба России: шпионили за ВСУ и гражданскими

21 июня, 2018, 12:45

Сотрудники контрразведки спецслужбы и управления СБУ в Николаевской области приостановили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба Вооруженных сил России

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против Украины.

Выяснилось, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей.

Они собирали разведывательные данные об общественно-политическую обстановке в Николаеве, деятельность местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВСУ, военной техники, их привлечения к проведению операции Объединенных сил на Донбассе.

Полученные данные они передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков у злоумышленников изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались вышеуказанные собранные сведения, и рукописные черновые записи.

"У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, боеприпасы разного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов", - подчеркнули в ведомстве.



Работники СБУ задержали двух организаторов сети, им объявлены подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Относительно других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения.