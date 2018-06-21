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В Лондоне обеспокоены, что Трамп и Путин могут встретиться до саммита НАТО, - The Times

В США рассчитывают, что встреча американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет в июле – это вызывает беспокойство британского правительства

Об этом сообщает газета The Times  со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или к брюссельскому саммиту НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Отмечается, что скорее всего для места встречи будет избрана Вена-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.

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При этом источники в британском правительстве утверждают, что Лондон удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Великобританию.

"Пока непонятно, будет эта встреча до или после саммита и визита в Британию. Очевидно, что после было бы для нас лучше", - сказал один из собеседников издания в британском правительстве.

Другой отметил, что возможен диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет "тревогу и смятение".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин во время визита в Вену попросил канцлера Австрии Курц помочь в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.

Дональд Трамп в конце прошлой недели заявлял, что встреча с Путиным возможна этим летом.

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