В Лондоне обеспокоены, что Трамп и Путин могут встретиться до саммита НАТО, - The Times
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или к брюссельскому саммиту НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.
Отмечается, что скорее всего для места встречи будет избрана Вена-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.
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При этом источники в британском правительстве утверждают, что Лондон удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Великобританию.
"Пока непонятно, будет эта встреча до или после саммита и визита в Британию. Очевидно, что после было бы для нас лучше", - сказал один из собеседников издания в британском правительстве.
Другой отметил, что возможен диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет "тревогу и смятение".
Как сообщалось, президент России Владимир Путин во время визита в Вену попросил канцлера Австрии Курц помочь в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.
Дональд Трамп в конце прошлой недели заявлял, что встреча с Путиным возможна этим летом.
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