В Кишиневе продолжаются массовые протесты из-за отмены результатов выборов мэра

21 июня, 2018, 20:34

В Кишиневе второй день подряд протестуют сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными

Об этом сообщает NewsMaker.

Так, протест сторонников Нэстасе происходит и у Апелляционной палаты, которая сейчас рассматривает апелляцию Нэстасе. Он назвал решение об отмене результатов политически мотивированным. Палата уже отклонила ходатайство об отводе судей, поданное адвокатом Нэстасе.

Сообщается, что возле мэрии Кишинева люди выкрикивают лозунги "Вместе мы победим", "Наш голос - наш Кишинев" и свистят. В руках держат листовки с надписью "Украденный голос". Некоторые держат фотографии судьи Родики Бердило, которая вынесла решение, с подписью "В тюрьму!"

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду призвала людей быть внимательными, поскольку после вчерашнего протеста многие участники обнаружили в своих сумках посторонние предметы, в том числе ножи.

"Я уверена, что среди нас вчера и сегодня тоже были люди, которые намерены спровоцировать насилие. Будьте внимательны, следите за своими сумками и карманами", - сказала Санду.

По результатам выборов, Андрей Нэстасе набрал около 52% голосов избирателей. За его оппонента, кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, проголосовали около 48% жителей Кишинева.